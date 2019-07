Disarcionato dalla moto sbatte sull'asfalto: centauro in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUATA - È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale regionale di Torrette un motociclista di 29 anni che questa mattina, insieme con alcuni amici, era uscito per un giro in sella alla sua moto. Stava percorrendo la strada provinciale 89 che attraversa il territori di Arquata quando, per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Arquata che hanno eseguito i rilievi, ha perso il controllo della sua motocicletta e dopo essere stato sbalzato di sella è ricaduto pesantemente sull’asfalto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivate due ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. Il personale medico ha provveduto a fornire le prime cure al ventinovenne ritenendo molto grave il suo quadro clinico, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.