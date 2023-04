ARQUATA DEL TRONTO - C’è un po’ di Pretare, frazione di Arquata, nella conquista da parte dei Mastini di Varese del Campionato italiano di Hockey su ghiaccio Ihl 2023. Rocco Perla, figlio di Massimo e nipote di quel Rocco Perla che agli inizi degli anni Ottanta aprì la prima pizzeria a Pretare, da portiere volante, con un delizioso “cucchiaio”, colpo di grande tecnica, ha contribuito alla vittoria per 2-0 della formazione lombarda sugli altoatesini del Caldaro nella gara 7 di finale, aggiudicandosi la serie per 4-3. Questo è il secondo trofeo che Rocco alza in stagione dopo la Coppa Italia vinta a gennaio sempre contro il Caldaro.

Nato a Roma nel 2002, Rocco ha iniziato la carriera nell’hockey su ghiaccio in Lombardia a Milano e Varese prima di scegliere la via della Scandinavia. Si è fatto le ossa in Finlandia, il Paese di origine di mamma Minna, dove è rimasto per alcuni anni, militando in varie formazioni giovanili. Reattività, fisicità e rapidità dei movimenti sono le sue caratteristiche principali insieme al senso della posizione oltre alla capacità di giocare con il bastone, una peculiarità tipica del portiere di hockey moderno. Nei Mastini Rocco ha trovato la sua vera dimensione che lo proietta nel gotha dell’hockey su ghiaccio italiano.

Rocco è molto legato al paese di origine del nonno. Da giovanissimo ha vissuto i periodi estivi proprio a Prestare dove ha intrecciato significativi rapporti di amicizia con coetanei.