ARQUATA «Abbiamo avuto un primo incontro e credo che siano state poste le basi per la soluzione delle problematiche nate a seguito della messa in sicurezza della Salaria a Trisungo».

L’appello

Il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, ha raccolto l’appello lanciato dai residenti della frazione che invocavano proprio un intervento del senatore per risolvere con Anas, le problematiche emerse con l’esecuzione dei lavori sull’antica via consolare e la realizzazione della nuova galleria.

Alcuni abitanti e commercianti protestano per il nuovo tracciato che di fatto esclude l’accesso al vecchio incasato dalla Salaria costringendo i residenti a non poter più raggiungere le proprie abitazioni con le auto oppure accedere ai garage. Una prima idea progettuale, in fase di realizzazione, prevede la realizzazione di un parcheggio a circa 200 metri dall’incasato dove poter lasciare i veicoli. Ma, ora, sembra che possa esserci una alternativa. È quella emersa nel corso di un incontro che si è tenuto tra i residenti di Trisungo, il sindaco Michele Franchi, il commissario Castelli e i dirigenti e i progettisti di Anas.

«Abbiamo proposto degli accordi e soluzioni che già nella quasi totalità dei casi sono corrispondenti agli interessi di questi abitanti - dice il commissario Castelli -. Abbiamo individuato un percorso, l’Anas si sta confrontando con il Comune di Arquata per arrivare alla migliore soluzione». Soluzione che si espliciterebbe con la realizzazione di un sottopasso che, invece di essere solo pedonale come nel progetto iniziale, diventerà anche carrabile favorendo l’accesso con le auto nell’abitato e con una ricostruzione di un edificio terremotato con un diverso profilo che consentirebbe, in questa maniera, poter raggiungere anche alcuni garage e rimesse che con il vecchio tracciato si trovavano fronte strada. «Con i lavori di messa in sicurezza, le strade secondarie che consentivano l’accesso sulla Salaria, non saranno più percorribili - spiega Castelli - ma mi sento di dire che tutte le soluzioni, come è nostro costume, saranno approfondite e affrontate».

I transiti

Da quasi otto anni, subito dopo il sisma, la Salaria è interessata da una serie di interventi che limitano e penalizzano il transito nelle zone del cratere. Ammontano a circa 1,1 miliardi di euro le risorse messe a disposizione dallo Stato per la riqualificazione complessiva della Salaria ritenuta una strada fondamentale per Ascoli e il suo territorio rappresentando il collegamento con Roma. Tra i 35 interventi previsti per l’ammodernamento della Statale, è in fase di costruzione proprio quello che prevede la realizzazione della variante di circa 2,7 chilometri tra Arquata e quello di Acquasanta con la realizzazione della galleria di Trisungo finita al centro delle polemiche.