ARQUATA DEL TRONTO - Poker di aggiudicazioni per quattro interventi di rilancio delle zone colpite al cuore dal terremoto del 2016. Dopo aver avviato le procedure, adesso la Provincia di Ascoli ha affidato i lavori per la realizzazione di quattro opere - finanziate complessivamente per oltre 2 milioni di euro attraverso i fondi Pnrr indirizzati alle aree del sisma – nei territori di Arquata del Tronto e Montegallo.



Nello specifico, si tratta di un atteso intervento di restauro del ponte di Trisungo e della riqualificazione dei percorsi fluviali nella zona, con finanziamento di circa 960mila euro; la rigenerazione dell’area dell’ex poligono di tiro, sempre nel territorio di Arquata, con stanziamento di 625mila euro e, nel territorio di Montegallo, la riqualificazione di una piazza ad Uscerno con 388mila euro e la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada per San Nicola a Balzo, con circa 195mila euro. Arriva un segnale importante, dunque, per entrare nella fase della concretezza, per quanto riguarda i progetti di rivitalizzazione delle zone duramente colpite dal sisma e ancora in attesa di tornare gradualmente alla normalità.

Fondi Pnrr per la rigenerazione urbana



Cavalcando l’opportunità garantita dai fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana e territoriale, la Provincia di Ascoli ha appaltato alcuni interventi molto importanti per l’entroterra montano. Anche per quanto riguarda la ripresa dei flussi turistici. In tal senso, riveste una certa importanza il cantiere che ora si aprirà, essendo stato aggiudicato l’appalto, riguarda la rigenerazione dell’area dell’ex poligono di tiro a Borgo di Arquata. Gli interventi di riqualificazione che si andranno a realizzare interessano il ripristino fisico dei luoghi con attrezzatura di servizio e di arredo, ed il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici presenti da destinare ad attività connesse alla rivitalizzazione della comunità locale, in prossimità delle Sae. L’area potrà svolgere un ruolo fondamentale con funzione di punto di scambio tra mobilità lenta e veloce, spazi per la sosta, promozione turistica con aree attrezzate, ciclostazioni ecologiche per il bike-sharing e altri servizi. In questo caso, la ditta che si è aggiudicata l’appalto, a seguito di ribasso, per circa 457mila euro. L’altro intervento importante sul territorio arquatano è quello relativo al restauro del ponte di Trisungo, danneggiato dal sisma, e la connessa riqualificazione dei percorsi fluviali. L’appalto è stato aggiudicato per una somma, al ribasso, di circa 760mila euro.

Qui Montegallo



Per quanto riguarda il territorio di Montegallo, invece, l’amministrazione provinciale ha aggiudicato i lavori per due interventi in altrettante frazioni. Il primo riguarda il recupero e la riqualificazione dello spazio urbano denominato piazza della Noce, a Uscerno, andando quindi a migliorare la vivibilità e l’aggregazione sociale. L’intervento, dopo il ribasso di gara, costerà circa 318mila euro. L’altro cantiere che si andrà ad aprire riguarderà, invece, la messa in sicurezza dell’arteria stradale per San Nicola nella frazione Balzo. Arteria danneggiata sempre a causa del terremoto. Il costo, dopo l’aggiudicazione dei lavori, sarà di circa 164mila euro.