ARQUATA DEL TRONTO - Epicentro ad Arquata del Tronto, solo poche parole per far venire gli incubi. Ma stavolta nell'ennesima scossa per fortuna la magnitudo è stata lieve. Una scossa di terremoto è stata registrata dall'Ingv questa mattina alle 7,42 con epicentro proprio ad Arquata del Tronto ad una profondità di 210 chilometridi magnitudo 2.7. Dopo le due scosse di ieri con epicentro Visso, un altro allarme per una popolazione senza pace.

