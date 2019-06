Si fa male su un terreno Giovane è grave ricoverato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUATA - Grave infortunio nella campagna di Arquata del Tronto. Un giovane è rimasto ferito in un terreno fra le frazioni di Colle e Spelonga ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette dove è ricoverato per le lesioni interne. L’uomo stava svolgendo dei lavori su un terreno quando si è infortunato con un attrezzo agricolo che stava utilizzando. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del presidio di Arquata che ha recuperato il ferito che era già stato soccorso da alcuni paesani per affidarlo agli operatori sanitari del 118 che in ambulanza lo hanno trasportato a Borgo dove nel frattempo era atterrata l’eliambulanza. I carabinieri di Arquata.stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.