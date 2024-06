ASCOLI Dai dubbi e la rabbia degli automobilisti finiti sotto la mannaia dei controlli elettronici alla sentenza della Corte di cassazione sul caso di un automobilista veneto, fino da arrivare, ora, al primo ricorso anche nel Piceno per la questione degli autovelox non omologati.

Salaria sotto la lente

A fronte dell’importante pronunciamento con cui si è ribadita la necessaria omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità ora un’impresa ascolana che ha ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevato con autovelox lungo la Salaria nell’Arquatano, ha deciso di fare il passo avanti e di presentare ricorso per l’annullamento della sanzione.

Trisungo e l’omologazione

Un ricorso indirizzato al prefetto, come previsto dalle normative, per contestare il fatto che quell’autovelox che all’altezza di Trisungo non risulterebbe omologato e, quindi, non si potrebbe utilizzare per il controllo della velocità. Un primo caso che, sulla base dell’esito che avrà, potrebbe, sulla carta, aprire la strada ad ulteriori ricorsi di altri automobilisti multati.

Il ricorso

Un verbale di contravvenzione per eccesso di velocità di 5 chilometri orari rispetto al limite, nel tratto della Salaria all’altezza di Trisungo, arrivato ad un’impresa ascolana con mezzi che transitano in quella zona spesso per motivi di lavoro, ha dunque aperto la strada ad un ricorso – presumibilmente il primo di questo tipo nel Piceno – che rischia di far vacillare tutto il sistema del controllo della velocità anche nel territorio ascolano, dopo i primissimi pronunciamenti favorevoli agli automobilisti anche in Veneto sul discorso delle omologazioni.

Ed ora, ricevuta la notifica della multa, l’azienda ha deciso di procedere con il ricorso indirizzato al prefetto. Quindi entro i 60 giorni previsti per poter ricorrere.

Il principio

La contestazione della sanzione, al di là dei 50 euro da pagare, verte sul principio dell’utilizzo improprio e non consentito di quei dispositivi di controllo elettronico che non risultano essere omologati. Proprio il provvedimento della Cassazione veneta, infatti, rimarca la differenza tra approvazione ed omologazione degli autovelox, contrariamente a quanto previsto da una circolare ministeriale del 2020 che equiparava i due tipi di verifiche, rispetto a quanto stabilito dall’articolo 142 comma 6 del codice della strada.

E si contesta il fatto che una circolare non possa scavalcare una legge dello Stato. E ora il caso ascolano finirà all’attenzione del prefetto ed è interessante capire cosa avverrà.