Scossa di terremoto di magnitudo 3 ad Accumoli vicino ad Arquata del Tronto

ARQUATA - Per fortuna solo spavento per una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 registrata nella zona del comune di Accumoli in provincia di Rieti alle 19:02. la scossa sismica è stata però avvertita anche nella confinante provincia di Ascoli Piceno, in particolare ad Arquata del Ttronto distante pochi chilometri dal centro reatino. L'epicentro è statoindividuato a circa quattro chilometri ad est di Accumoli, ad una profondità

di 11 chilometri. Per fortuna non sono stati segnalati danni a cose o persone ma solo un po' di spavento per la popolazione picena.

