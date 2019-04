Rimane schiacciato sotto il trattore, ma riesce a chiamare i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIGNANO - Infortunio in aperta campagna ieri pomeriggio su un appezzamento di terreno ad Appignano del Tronto. Erano circa le 17 quando al centralino dei vigili del fuoco è arrivata una telefonata per chiedere soccorso. Dall’altra parte della cornetta c’era un agricoltore di 56 anni che era rimasto seriamente ferito mentre era sui campi con il suo trattore. In un tratto scosceso, infatti, il trattore si è ribaltato andando a schiacciare la gamba destra. I vigili del fuoco giunti sul posto sono riusciti a sollevare il trattore mentre gli operatori sanitari del 118 hanno provveduto a trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove ha riportato gravi fratture alla gamba. Purtroppo non è il primo infortunio che accade nelle campagne della vallata del Tronto dall’inizio dell’anno.