Muore a 16 anni dopo quattro mesi di coma. Era rimasto vittima di un incidente con la scooter

APPIGNANO DEL TRONTO - La comunità di Appignano piange la perdita di uno dei suoi figli, strappato alla vita troppo presto e si stringe al dolore dei suoi familiari. Lorenzo Moreschini non ce l’ha fatta e il suo cuore ha cessato di battere a soli 16 anni dopo gli ultimi vissuti in terapia intensiva a seguito del grave incidente in cui era rimasto coinvolto durante la scorsa estate. Era il mese di luglio, infatti, quando Lorenzo era salito in sella ad una motocicletta guidata da un familiare. Purtroppo, di lì a poco la moto il mezzo rimase coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale il sedicenne fu ferito gravemente.

Le lesioni importanti che aveva riportato avevano comportato un quadro clinico piuttosto complesso tanto che l’adolescente era finito in coma. Per tutti questi mesi le sue condizioni sono state monitorate quotidianamente per cercare di salvargli la vita. Purtroppo ogni tentativo si è dimostrato vano, fino a quando poi il ragazzo è deceduto. Non appena la notizia della morte del ragazzo si è saputa ad Appignano, in tanti hanno voluto partecipare al dolore dei suoi familiari in questo triste momento. Tanti anche i messaggi di cordoglio, a cominciare da quelli dei suoi amici che hanno utilizzato i social network per salutare per l’ultima volta Leonardo. Tra i primi a manifestare il proprio cordoglio alla famiglia è stato quello dei rappresentanti della lista civica “La Lanterna” che con un post sulla pagina ufficiale ha voluto esprimere le condoglianze ai familiari del ragazzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA