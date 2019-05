Gregge sotto attacco: tre pecore e sei agnelli uccisi dai lupi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIGNANO – Lupi, o forse cani inselvatichiti, ancora all’attacco: sbranate tre pecore e sei agnelli ad Appignano del Tronto, dove un gregge è stato attaccato in un prato.L’ennesimo attacco ha «portato ancora un senso di impotenza tra gli allevatori – si legge in una nota di Coldiretti Ascoli Piceno e Fermo -. È bene accelerare le procedure di rimborso dei capi, ma dobbiamo anche rivedere l'entità del rimborso che, attualmente, non prende in considerazione né i costi effettivi, né il mancato reddito che subiscono gli allevatori a ogni attacco».