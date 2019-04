Carenza di cibo: tre lupi â€‹avvistati alle porte della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIGNANO - Tre lupi sono stati avvistati, da operatori specializzati che si occupano di censire animali selvatici, come ad esempio caprioli o cinghiali, nelle zone collinari a poca distanza dalla città. L’avvistamento di questi tre esemplari è avvenuto proprio in questi ultimi giorni nella zona di Valle Orta, ovvero quella fascia in territorio comunale di Appignano, vicina alla discarica di Relluce. La presenza di questi lupi, in realtà, potrebbe giustificare anche la riduzione di altre tipologie di animali come, ad esempio, le volpi. Questo perché queste ultime ed altri animali sarebbero stati mangiati proprio dai lupi i quali sarebbero scesi più vicini ai centri abitati proprio per sfamarsi. In realtà, anche in passato esemplari di lupo erano stati avvistati vicino alla città. Addirittura, circa quattro anni fa, alcuni lupi furono avvistati nella zona di via Loreto, a due passi da via Napoli, sicuramente a caccia di cibo.