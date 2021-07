Mancano i donatori di sangue. Con l’arrivo dell’estate calano i prelievi, l’appello della presidente dell’Avis

ASCOLI La richiesta di sangue non deve andare in vacanza. La sezione comunale dell’Avis, in relazione all’inizio della bella stagione e con dati alla mano, si sta impegnando in una campagna di sensibilizzazione per ricordare alla comunità dell’estrema necessità di poter contare sempre sulle donazioni del sangue. Purtroppo, con il periodo delle ferie si registra puntualmente una diminuzione dei prelievi con i donatori che disertano l’appuntamento con l’Avis.

L’appello

«Il direttivo intende ricordare che l’essenza dell’associazione sono i donatori, autentica colonna portante dell’intero sistema, e nel ringraziarli, li invita a proseguire regolarmente l’atto della donazione anche nei mesi estivi » spiega la presidente Maria Pia Mancini, evidenziando la necessità in questo periodo di poter contare su una maggiore organizzazione nella chiamata. « I donatori, regolarmente iscritti, possono darci una mano contattandoci e anticipando la donazione prima di andare fuori città» aggiunge, ricordando che in questo modo è possibile mantenere una sorta di autosufficienza nel territorio nel settore, chiamando il numero 0736- 25687. La sede comunale di Ascoli è da molto tempo particolarmente radicata nel territorio. A confermarlo sono le cifre, con 3.204 soci attuali, dei quali 3.165 donatori, con un numero complessivo di donazioni che, all’ultimo anno, è stato pari a 5.898 donazioni. «Grazie agli avisini e alla donazione sistematica è possibile costruire e mantenere solide le nostre fondamenta » evidenzia la nuova presidente, a capo di un organico che vede anche un nuovo consiglio: il vicepresidente Stefano Felice, il segretario Domenico Spinelli, il tesoriere Stefano Vitelli e i consiglieri Vincenza Baiocchi, Giorgia Cicala, Roberta Cugnigni, Augusto De Rossi, Vincenzo Gagliardi, Paola Mataldi, Matteo Pedicelli, Federica Piccinini, Federico Taffora e l’insostituibile Paolo Angelini, presidente onorario. Il collegio dei revisori dei conti è invece composto da Federica Sorge, Giancarlo Pampano e Francesco Tarli.

I progetti

Consapevoli dell’importante ruolo che l’Avis ricopre all’interno della società, il nuovo gruppo sta già lavorando a progetti ed eventi volti alla al raggiungimento della mission dell’Avis legata alla valorizzazione della donazione per raggiungere l’autosufficienza di sangue sul territorio.



