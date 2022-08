Apecchio, frontale tra una moto e un furgone: centauro in eliambulanza a Torrette

APECCHIO - Schianto frontale tra un furgone e una moto nei pressi di Colombara, una frazione di Apecchio. Questa mattina intorno alle 10.30 sulla strada che porta al monte Nerone un furgone e una moto di grossa cilindrata si sono scontrati per cause che sono ancora in corso d'accertamente da parte della polizia locale, intervenuta per i rilievi di legge. Il motoclista, nello schianto, è rimasto ferito e benchè non in pericolo di vita, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. La sua moto è distrutta e anche il furgone ha riportato danni nella parte anteriore. A bordo del mezzo c'erano 4 persone tutte rimaste illese.