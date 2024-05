SAN BENEDETTO Presentatrice, conduttrice ma anche attivista per i diritti delle donne. Antonella Ciocca ha sfilato a Cannes come testimonial della campagna “Woman life freedom”, il movimento che con il suo impegno cerca di diffondere il messaggio importante per le donne e per i diritti umani. In Italia è tradotto con “Donna, vita, libertà” e promuove il coraggio di tutti gli iraniani che hanno affrontato censura, divieti e il carcere.

Nato in Iran dopo l’omicidio di Mahsa Amini perpetrato dalla polizia morale, il movimento testimonia lo spirito indomito delle donne iraniane. Lo stesso di Antonella che è arrivata fino a sfilare sul prestigioso red carpet. «La lotta per i diritti delle donne - spiega Ciocca che è stata anche consigliere comunale a Grottammare - ha un impatto su ognuno di noi: solo se stiamo insieme amplifichiamo le reciproche voci e possiamo salvaguardare i valori che condividiamo. Il mio impegno da sempre nella comunicazione e nel sociale mi ha dato l’opportunità di andare a Cannes. Sono onorata e spero di essere motivo di orgoglio per la mia terra».

Ciocca non è certo nuova a impegni nel settore: volontaria della Lav Marche come clown in pediatria e volontaria della Croce Rossa ha militato anche nella Protezione civile. Molti però la conoscono come presentatrice da quando a 22 anni, esordì con Raffaella Carrà e ha poi lavorato in televisioni e spesso nelle piazze di tutta Italia. negli ultimi tempi ha presentato anche Miss mondo e Miss Universo per il Centro Italia ma anche in questo ultimo impegno si è sempre distinta per cercare «dal palco - dice - di diffondere l’amore per le donne, non nella loro fisicità ma per i sogni da realizzare: anche noi donne abbiamo diritto di sognare e realizzare desideri».

Lei ne ha già realizzati tanti e rappresenta quindi un modello di sacrificio e di impegno per ottenere quello che si desidera con la tenacia che da sempre le viene riconosciuta.