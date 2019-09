Pendolare dello spaccio preso sul treno con quasi due kg di hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ancona - Un chilo e 700 grammi di cannabis nascosti nello zaino. La droga viaggia in prima classe sulla linea Adriatica, sempre più battuta dai trafficanti. Al capolinea della giustizia è arrivato un giovane nigeriano trovato con un carico di stupefacente da decine di migliaia di euro.È stato scoperto dagli agenti della polizia ferroviaria di Ancona un 22enne, in regola con il permesso di soggiorno e domiciliato ad Ascoli, che è comparso in tribunale: l’arresto è stato convalidato, ma il giudice gli ha risparmiato il carcere e pure i domiciliari. L’unica misura restrittiva applicata è l’obbligo di dimora ad Ascoli, in attesa del processo fissato per il 4 ottobre. Aveva preso il treno a Piacenza, il giovane pusher nigeriano. Forse è lì che ha fatto rifornimento: 1.700 grammi di cannabis che aveva nascosto nel suo zaino. Immessa nel mercato, la droga avrebbe fruttato una fortuna. Era destinata ad altri collaboratori: l’ipotesi è che il nigeriano arrestato si collochi in un anello superiore nella filiera dello spaccio, come intermediario tra la grande distribuzione e i pusher al dettaglio.