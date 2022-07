Pescara del Tronto, rimossi gli ultimi container sulla Salaria. Consentirono l'accesso dei soccorsi dopo le scosse di terremoto

ARQUATA - Verranno rimossi gli ultimi container navali sulla Salaria che, nell'ottobre del 2016, consentirono l'accesso dei soccorritori verso le zone colpite dal sisma. La disinstallazione è prevista per venerdì 15 luglio, a partire dalle ore 16, nell’ambito dei lavori in corso da parte di Anas per il consolidamento del versante in corrispondenza della frazione di Pescara del Tronto.

La barriera

Saranno rimossi gli ultimi container navali che costituivano la barriera - realizzata da Anas nell’ottobre 2016 - che garantì la percorribilità della SS4 “Salaria” dopo la scossa del 30 ottobre, consentendo l’accesso dei soccorsi e delle merci verso le zone colpite dal terremoto del centro Italia.