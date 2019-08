Alla movida ubriachi e su di giri: si scatena la rissa tra due gruppi di ragazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO È un bilancio fatto di atti vandalici ma anche di una rissa fortunatamente sedata in tempo dalle forze dell’ordine, quello della notte tra sabato e domenica. Partiamo proprio da quello che sembra essere stato l’episodio principale, negativamente parlando, della notte.Tutto è accaduto intorno alle due del mattino tra le vie del centro di San Benedetto, quando i vigili urbani e i carabinieri sono dovuti intervenire per un acceso diverbio tra due gruppi di ragazzi. che è in poco tempo sfociato in una rissa. Una situazione alimentata dallo stato di ubriachezza di alcuni di loro per che, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, è stata stroncata quasi sul nascere e non sono stati registrati feriti. Le persone coinvolte sono state tutte identificate da agenti e militari.