ASCOLI In uno scenario che ha visto Ascoli sotto i riflettori anche a livello nazionale per la percentuale di affluenza alle elezioni appena concluse, con un 67,9%, tra i dati che saltano agli occhi e che meriterebbero un’analisi più approfondita ci sono le due percentuali di affluenza bassissime, quasi da record, in due sezioni del centro storico. Per la precisione, si tratta delle sezioni 1 e 41 nella scuola di Sant’Agostino dove a votare sono andati, rispettivamente, solo il 35,85% e il 35,89%. Praticamente, in questi due seggi la partecipazione del voto si è rivelata dimezzata rispetto alle altre 50 sezioni sul territorio comunale ascolano. Basti pensare che nella sezione 1, su 1.085 elettori, soltanto 389 si sono recati a votare. E anche nella sezione 41, su 1.084 elettori, solo 389 hanno votato.

L’interrogativo

Resta un punto interrogativo su quale possa essere stato il motivo di questa rinuncia a votare in quelle due sezioni del centro, considerando che la terza sezione presente nella stessa scuola è arrivata a superare il 74% di affluenza. Forse ha giocato un ruolo la presenza in quelle due sezioni “anomale” di persone molto anziane e quindi restie a recarsi ai seggi, magari anche per problemi di deambulazione, fattore caldo e altro ancora? Il dubbio resta, con due “macchie” nel quadro generale di un’affluenza elettorale praticamente il linea con quella delle amministrative nel 2019, quando si raggiunse il 70,2%.

La partecipazione al voto

Vagliando, poi, sezione per sezione, il record assoluto di partecipazione si è registrato nella sezione 45 di Venagrande, dove a votare è stato il 78,71% degli elettori iscritti in quella sezione, ovvero 584 votanti su 742 elettori. Subito dopo c’è la sezione 39 di Monticelli, dove ad andare a votare è stato il 77,5% degli elettori iscritti. Con 644 votanti rispetto agli 831 elettori di quella sezione. Terzo posto per la partecipazione degli elettori al seggio 50 nella scuola di Poggio di Bretta, con una percentuale di votanti del 76,66% (con 427 votanti su 556 elettori). Alla fine, si sono attestate sopra al 70% ben 36 sezioni sulle 52 complessive tra città e frazioni, da alcune sezioni della Malaspina in centro storico ad altre di D’Azeglio, Rodari, Ceci, Cantalamessa, Luciani, Monticelli e in tutte le frazioni. Altri dati molto bassi, oltre i due attorno al 35% in due sezioni a Sant’Agostino, si sono registrati in tre sezioni della Malaspina con percentuali del 40,94%, del 48,33% e del 50,5% e in una sezione della scuola D’Azeglio con un’affluenza del 54,35%. E si tratta sempre, comunque, di sezioni che si trovano in centro storico, dove la popolazione è sicuramente più anziana rispetto ad altri quartieri.