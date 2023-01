Acquaviva Picena, si accascia all'improvviso mentre lavora: muore papà di 51 anni

ACQUAVIVA PICENA - Si è accasciato all'improvviso mentre effettuava un'operazione di giardinaggio in un'area verde ad Acquaviva Picena. Un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo: è morto così a 51 anni un uomo originario di Castignano. Inutili i soccorsi, sul posto è arrivata anche l'eliambulanza che però è ritornata alla base lasciando ad Acquaviva il povero operaio per cui non c'era più nulla da fare.

Si accascia mentre lavora, muore papa' di 51 anni

Il cinquantunenne, sposato e un figlio, mentre si trovava al lavoro in un'area di Acquaviva ha infatti perso i sensi mentre stava effettuando un’operazione di giardinaggio su un’area verde. Vano ogni tentativo di soccorrerlo.