Cade con la moto al crossodromo Ragazzo di 15 anni in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUAVIVA - E’ stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere un ragazzo di quindici anni di Montegallo, che è caduto dalla moto mentre stava correndo sul circuito del crossodromo di San Savino, in territorio di Acquaviva Picena. Il giovanissimo centauro è stato sbalzato di terra mentre stava affrontando una discesa.Sul posto sono stati chiamati i sanitari del 118, partiti con un’ambulanza dal “Madonna del Soccorso” di San Benedetto che hanno predisposto l’arrivo dell’elicottero decollato da Ancona e atterrato all’interno dell’impianto nel giro di pochi minuti. Il quindicenne, che corre con la moto a livello agonistico, ha riportato alcuni traumi e delle ferite al volto ma, per fortuna, non corre pericolo di vita anche se, considerata la giovane età e alla luce delle rilevazioni effettuate dall’equipaggio del 118 arrivato sul posto immediatamente dopo l’incidente, è stato ritenuto opportuno chiamare l’elicottero.