Bambino cade dal balcone per salutare la mamma Ricoverato al Salesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUAVIVA - Grave incidente questa mattina ad Acquaviva Picena dove un bambino mentre stava salutando la mamma che andava a lavoro si è sporto troppo dal balcone al primo piano di un palazzo ed è caduto a terra. Sul posto è arrivata l'eliambulanza che ha trasportato il piccolo allo stadio Riviera delle Palme in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza. Su quest'ultima è stato trasportato all’ospedale Salesi di Ancona. Le sue condizioni, per fortuna non sarebbero sarebbero gravi. Sull'incidente indagano i carabinieri.