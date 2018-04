L'auto si incendia mentre â€‹sta viaggiando: salta fuori e si salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUAVIVA PICENA - Stava guidando la sua Fiat Punto nei pressi dell’hotel Abbadetta, ad Acquaviva Picena, quando ha visto delle fiamme sprigionarsi improvvisamente dal cofano. Erano passate da pochi minuti le 15 di ieri pomeriggio quando un uomo di 70 anni si è trovato nel bel mezzo dell’incendio che ha avvolto la sua vettura. È riuscito a mettersi in salvo, fermando l’auto e abbandonando l’abitacolo prima di chiamare il 115. Sul posto, dalla caserma di San Benedetto, è partita una squadra con un’autobotte. I pompieri hanno spento il fuoco ma l’auto è andata praticamente distrutta. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche i carabinieri. Probabilmente alla base dell’accaduto è stato un malfunzionamento dell’impianto elettrico che ha innescato l’incendio che in poco tempo si è propagato in tutta l’auto.