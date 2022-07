ACQUASANTA TERME - Domani, alle 17.30, nella frazione di San Gregorio, paese natale del brigante buono Giovanni Piccioni, sarà posta una targa informativa nella “casa natale - quartier generale” e sarà intitolata la piazza al “Maggiore Giovanni Piccioni” grado ricevuto nella milizia volontaria fondata dal cardinale Albani.

Inoltre, lo scrittore Pietroneno Capitani darà un’anteprima del romanzo storico “Io Giovanni Piccioni” in uscita a novembre; è anche previsto il reading “Piccioni e Pinelli” a cura di Giuliano e Silvano. A seguire, alle 18.10, inaugurazione di un percorso con segnaletica in braille. Si tratta dell’anello San Gregorio-Fleno-San Gregorio. Infine, alle 18.30, inaugurazione di un punto aggregativo-informativo a carattere innovativo: la fonte al centro del paese da cui sgorga acqua di sorgente verrà attrezzata per creare momenti conviviali visibile sul sito www.sangregoriodeibriganti.com.

La giornata di domani ha un interessante prologo. Alle 10, nel pianoro di San Gregorio, è in programma “Meccanizzazione forestale: sessione pratica sull’uso delle teleferiche forestali”. Verrà affrontato il tema su come migliorare l’efficienza forestale aziendale, la riduzione costi di produzione e l’uso di tecnologie innovative. Intervengono Emiliano Pompei, vicepresidente di Confagricoltura Marche, l’agronomo Tommaso Ciriaci e il rappresentante legale de La Fenice Romolo Durastanti.

Domenica, infine, festa in onore di San Francesco. Alle 18, messa e processione per le vie del paese; alle 21 musica della Stefano Band.