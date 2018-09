Fungaiolo cade in un dirupo sui monti della Laga soccorso dall'elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUASANTA - Un cercatore di funghi è stato soccorso poco fa in elicottero sui monti della Laga in località San Giovanni, frazione di Acquasanta. In compagnia di due amici si è addentrato in un bosco a caccia dei funghi ma a causa del terreno viscido è scivolato ed è finito in una scarpata. Proprio per le impervie condizioni del terreno i vigili del fuoco hanno richiesto l'intervento dell'elicottero che ha provveduto a soccorrere il fungaiolo e a trasportarlo all'ospedale Mazzoni dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici e radiografici che hanno riscontrato la frattura di una gamba.