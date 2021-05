Una cava di travertino trasformata in una discarica, sequestro e imprenditore denunciato

ACQUASANTA - I carabinieri forestali di Acquasanta Terme hanno proceduto al sequestro di un autocarro e di una area di circa 300 metri quadrati interna al perimetro di una cava di travertino in attualità di coltivazione sita nel comune di Acquasanta Terme, ove sono stati scaricati rifiuti costituiti da terre da scavo frammiste a materiali derivanti dalla lavorazione della pietra, plastica e spazzole esauste per la levigazione di materiale lapideo. Da giorni era all’attenzione dei militari un cantiere poco distante dalla cava suddetta, all’interno del quale erano stati notati rifiuti riconducibili all'attività di lavorazione di granito e travertino precedentemente esercitata in tale sito. L’attività investigativa posta in essere per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti, ha permesso di cogliere in flagranza di reato il conducente di un autocarro mentre stava provvedendo al trasporto e allo scaricamento di parte dei rifiuti in argomento su un pendio ad elevatissima inclinazione, interno all’area di cava. Il conduttore del mezzo è risultato privo di qualsivoglia documentazione prevista dalle normative ambientali ed il mezzo di trasporto utilizzato è risultato non iscritto all’albo dei gestori ambientali, pertanto non autorizzato al trasporto di rifiuti. Denunciato il titolare della ditta.

