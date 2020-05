Acquasanta, ricerche in corso di un anziano disperso sui monti della Laga

ACQUASANTA - Sono in corso le ricerche di un anziano che si è allontanato da casa ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli. L'uomo ha fatto perdere le sue tracce nella giornata di ieri e i familiari non lo hanno trovato in casa quando sono andati a visitarlo per sincerarsi delle sue condizioni di salute. L'anziano risiede nella frazione di Favalanciata. Alle ricerche hanno preso parte i carabinieri, il soccorso alpino e protezione civile sono state

interrotte intorno alle ore 4 di oggi e sono riprese questa mattina nei boschi dei monti della Laga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA