Acquasanta, trovato morto l'uomo disperso sui monti della Laga

ACQUASANTA - Dopo quattro giorni di ricerche è stato scoperto il corpo di Lucio Monti, di 84 anni di Acquasanta Terme del quale non si avevano notizie da venerdì sera. Era stato il fratello a lanciare l'allarme, non avendolo trovato nella sua abitazione in frazione Favalanciata. Le ricerche, eseguite anche con un drone dotato di termocamera, alle quali hanno preso parte carabinieri, soccorso alpino e protezione civile, sono andate avanti nelle giornate scorse senza esito, fino a quando il corpo senza vita di Lucio Monti è stato scoperto in uno dei suoi orti nei pressi del ponte sulla Statale Salaria nascostò dalla fitta vegetazione. A stroncarlo probabilmente un malore. © RIPRODUZIONE RISERVATA