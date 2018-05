Non si presenta a pranzo: la moglie lo trova in giardino fulminato da malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUASANTA - Era sua abitudine rispettare gli orari canonici del pranzo e della cena. Ieri, però, a mezzogiorno non si è presentato a tavola. La cosa ha allarmato la moglie che è uscita di casa per andare a cercarlo. Dopo un’oretta circa la donna ha fatto la macabra scoperta: il marito, Vincenzo Ferretti di 81 anni giaceva con il volto rivolto a terra nel campo vicino all'abitazione e non dava segni di vita. La donna ha tentato di rianimarlo ma ormai per l’ottantunenne non c’era più nulla dare. Inutile si è rivelato successivamente l’intervento di un medico il quale ha solo potuto constatarne il decesso per causa naturale.