A14, 4 km di coda per iniziare il weekend. Tra Pedaso e Grottammare traffico bloccato per i cantieri

GROTTAMMARE - A14, una coda di 4 km è segnalata, dal sito di Autostrade per l'Italia, tra Pedaso e Grottammare. In particolare il blocco della viabilità, che sta strozzando il traffico dei pendolari alla fine della settimana lavorativa, è al famigerato km 294 dove sono in corso i lavori per la messa in sicurezza della sede autostradale.

Il cantiere era stati fermato durante il ponte di novembre, poi i lavori sono ripresi per garantire il rispetto della tempistica del cronoprogramma stilato dalla società per contemperare le esigenze degli automobilisti e dei sindaci del territorio.

