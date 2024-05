ASCOLI Una crisi idrica senza fine e sempre più grave. L'autunno particolarmente siccitoso e povero di piogge e un inverno senza neve ha avuto serie ripercussioni sulle portate delle sorgenti già fortemente ridotte a seguito degli eventi sismici. A preoccupare maggiormente, quando la stagione estiva è ormai alle porte, è la sorgente di Pescara del Tronto che lo scorso anno garantiva 134 litri al secondo, attualmente si sta attestando intorno ai 37 litri al secondo. Pertanto, vengono immessi nella condotta circa cento litri al secondo in meno, una quantità d'acqua importante che viene a mancare per rifornire i serbatoi dislocati lungo il Piceno.

La riduzione

Una brusca diminuzione che si aggiunge a quella che già da anni la Ciip è costretta a dover fronteggiare. Basti pensare che, attualmente, la quantità d'acqua disponibile da tutte le sorgenti che costituisce il sistema idrico del Piceno, è circa la metà di quella che l'azienda di via della Repubblica sarebbe autorizzata a prelevare dalle concessioni ottenute e che era garantita prima del sisma del 2016. In calo anche la portata della sorgente di Capodacqua che dai 273 litri al secondo dello scorso anno, è passata a 125 di questi ultimi mesi. In discesa, seppur contenuta, anche quella di Foce di Montemonaco passata da 229 a 178 litri al secondo mentre, quella di Sasso Spaccato è diminuita di circa dieci litri al secondo passando da 55 a 45. Ora, però, c'è una ulteriore emergenza da dover fronteggiare ed è quella della sorgente di Pescara del Tronto che aumenta il rischio di dover ricorrere alle chiusure nelle ore notturne per poter recuperare acqua da utilizzare durante il giorno. Soprattutto, per cercare di ridurre al minimo i disservizi soprattutto lungo la costa nei mesi di luglio e agosto quando la stagione turistica sarà nel pieno. Adesso, però, l'ulteriore emergenza è rappresentata dalla sorgente di Pescara ed è per questo che i dirigenti e i tecnici della Ciip sono impegnati nel cercare soluzioni che possano consentire di approvvigionare risorsa idrica. In questa ottica, si procederà con un investimento di circa 700mila euro che, attraverso la realizzazione di un impianto di recupero, riuscirà a mettere a disposizione circa quaranta litri al secondo. Una quantità di acqua che, comunque, non basta per far fronte al fabbisogno quotidiano. Perdurando questa situazione, a metà di giugno si procederà con le chiusure notturne che consentiranno di recuperare anche altri 30 litri al secondo. Ne mancherebbero comunque altri trenta per poter "pareggiare" la diminuzione di Pescara del Tronto.

I rubinetti

Rubinetti che pertanto rischieranno di rimanere a secco soprattutto nei comuni lungo la Vallata del Tronto dal momento che a garantire l'acqua ad Ascoli, Maltignano, Folignano ci sarà l'impianto di soccorso di Castel Trosino; quello di Fosso dei Galli rifornirà Porto d'Ascoli e parte di San Benedetto mentre quello di Santa Caterina metterà a riparo la zona di Fermo. Nel frattempo, proseguono i lavori per la realizzazione del Grande anello dei Sibillini che metterà al riparo i territori delle province di Ascoli, Macerata e Fermo dalla crisi idrica.