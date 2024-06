Zanetti, continua il tour nelle Marche: lo storico capitano dell'Inter fa tappa alla Locanda della Posta di Castelplanio

CASTELPLANIO Non solo a Moie, l’ex capitano neroazzurro Javier Zanetti lo scorso fine settimana ha fatto tappa anche a Castelplanio. Qui i tifosi l’hanno accolto al ristorante Locanda della Posta per festeggiare insieme la vittoria del campionato e la conquista della seconda stella.

Cori e Selfie

E tra cori, selfie e autografi c’è stato spazio anche per una torta personalizzata. Circa 140 i tifosi presenti alla festa, organizzata dal titolare Alberto Bucci in collaborazione con l’Asd Sogni e Passioni. Occasione per promuovere il prossimo camp estivo organizzato da Asd Sogni e Passioni, che si terrà dal 1 al 6 Luglio presso il campo sportivo San Sebastiano di Jesi con istruttori qualificati del centro di formazione Cambiasso-Zanetti – Leoni di Potrero. «I campioni dell’Italia siamo noi», ha cantato Javier insieme ai tifosi, prima di lasciare l’evento per una breve sosta a Maiolati Spontini.