Xmasters, ancora sfide e acrobazie. Cresce l'attesa per il gran finale

SENIGALLIA - Tanta gente in spiaggia anche oggi per l'Xmasters che continua a regalare sfide, emozioni e acrobazie di ogni genere. Qualche protesta e qualche disagio per la viabilità modificata per consentire la prova di triathlon, domani il gran finale con altre manifestazioni di grande interesse che hanno catturato l'interesse dei giovani ma non solo loro.