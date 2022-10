Writer arrestati in India, sabato nuova udienza per i 4 italiani

Si terrà sabato 15 l'udienza per la valutazione del secondo reato contestato ai quattro italiani, due marchigiani e due abruzzesi, arrestati in India perché ritenuti responsabili di aver imbrattato due carrozze della metropolitana di Ahmedabad e di essere penetrati in un'area proibita. Oltre al danneggiamento dei treni, infatti, ai quattro è contestato il reato di effrazione per arrecare un danno. Ieri i giovani sono stati visitati dal personale del Consolato, lo ha riferito la TgR Abruzzo nell'edizione serale.

La Farnesia segue il caso

I quattro - Daniele Starinieri, 21 anni di Spoltore (Pescara), Gianluca Cudini (24) di Tortoreto (Teramo), Baldo Sacha (29), di Monte San Vito (Ancona) e Paolo Capecci (27), di Grottammare (Ascoli Piceno) - sono attualmente in custodia cautelare. I legali attendono di sapere se potranno accedere alla scarcerazione su cauzione. La Farnesina segue il caso.