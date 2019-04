Whirlpool, la produzione ora aumenta. La chance è l'azzeramento degli esuberi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Buone nuove alla Whirlpool sul versante produttivo. E anche l’aspetto degli investimenti infonde una certa fiducia per il futuro. È questo il messaggio dal Tavolo territoriale svoltosi ieri sera tra azienda e sindacati. Un confronto durato diverse ore, quello che ha visto protagonisti il management della multinazionale statunitense e i rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm e Rsu del mega stabilimento di Melano, il massimo produttore di piani cottura a gas ed elettrici di Wirlpool per l’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa).Proprio sull’impianto fabrianese era incentrata la riunione, dopo le perdite di volumi che avevano caratterizzato negativamente il 2018. Rispetto all’anno passato si starebbe andando incontro a un’inversione di tendenza. Il condizionale è d’obbligo, poiché le organizzazioni sindacali, almeno per il momento, intendono mantenere uno stretto riserbo, ma da alcune indiscrezioni sarebbe emerso che il 2019 sarà contraddistinto dalla crescita dei volumi produttivi. Non soltanto, infatti, il primo trimestre di quest’anno è già andato molto bene, ma l’ipotesi per il prosieguo dell’anno in corso è di un aumento di produzione pari al 18% (nel 2019, in sostanza, si dovrebbe arrivare a produrre 1.800.000 pezzi).Un dato estremamente rilevante, poiché se con il passare dei mesi fosse confermato, porterebbe a una riduzione dell’utilizzo della cassa integrazione del 50% e, altro aspetto di enorme importanza, condurrebbe all’azzeramento degli esuberi non strutturali che ancora permangono (30 persone). Nell’ambito di questa crescita produttiva e dell’impiego del personale, si andrebbe incontro alle esigenze delle maestranze con ridotta capacità lavorativa (circa una cinquantina di persone). Come anticipato, il tempo sarà giudice, ma stavolta sembra proprio che per Whirlpool sia iniziata la tanto attesa ripresa, dopo la perdita di quote di mercato evidenziatasi nei mesi scorsi. Anche sul piano degli investimenti, il 2019 sarà senza dubbio importante, poiché entro la fine dell’anno il sito di Melano sarà oggetto di novità. Alcune questioni devono ancora essere chiarite con maggiore precisione (non è un caso che per il prossimo Tavolo territoriale verosimilmente non si dovrà attendere molto tempo), ma intanto da ieri sera sembra essere cominciata un’avventura nuova e migliore per il colosso industriale americano, dopo la fusione con Indesit Company.