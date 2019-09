Whirlpool cede la fabbrica di Napoli: il contraccolpo arriva fino a Fabriano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Whirlpool è pronta ad avviare la cessione dello stabilimento di Napoli, crescono i timori anche negli altri siti italiani. E il Fabrianese non fa eccezione, considerata la repentinità delle decisioni della multinazionale statunitense. «Se a meno di un anno dalla sigla dell’accordo sul piano industriale, ci si muove in direzione contraria – sottolinea Pierpaolo Pullini, segretario provinciale della Fiom – come possiamo stare tranquilli? Adesso, sotto l’occhio del ciclone c’è l’impianto partenopeo, ma tutti ormai sono preoccupati, perché il modo di agire dell’azienda è davvero sconcertante».