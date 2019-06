Whirlpool cede l’impianto di Napoli: trema pure Melano Indetto subito lo sciopero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Cessione in vista per lo stabilimento napoletano di Whirlpool. E inevitabilmente sorgono timori anche per il mega impianto di Melano, il maggiore produttore di piani cottura a gas ed elettrici di Whirlpool per l’area Emea (Europa, Medio Oriente, Africa). L’annuncio, da parte dei vertici della multinazionale statunitense, di voler vendere l’impianto partenopeo, avvenuto ieri a Roma nel corso di un incontro con i sindacati per un aggiornamento relativo al piano industriale 2019-2021, è stato come un fulmine a ciel sereno.