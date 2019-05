Whirlpool, addio ferie d’agosto: e scatta subito un’ora di sciopero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Whirlpool, addio alle ferie d’agosto. Le vacanze si fanno a giugno e a luglio. Polemiche con un’ora di sciopero a Fabriano. Le criticità nel distretto metalmeccanico dell’entroterra non finiscono mai. L’ultimo problema è quello del periodo di riposo estivo. Un diritto soprattutto per gli operai che lavorano, tutto l’anno, in stabilimenti dove i ritmi, i rumori e le temperature sono sicuramente snervanti. Adesso, per la prima volta, le tute blu Whirlpool di Melano-Marischio non si fermeranno tutte ad agosto, ma, in modo scaglionato, tra giugno e luglio.