Weekend e anticipo d'estate â€‹A Portonovo c’è già la ressa Parcheggi e ristoranti pieni

ANCONA - Mancavano solo ombrelloni e sdraie. Per il resto c’erano tutti gli ingredienti di una tipica giornata estiva. Sole, mare calmo ed acqua limpida, tanta gente lungo gli arenili e nei ristoranti della baia che già sono in piena attività. Famiglie con bambini al seguito, appassionati del Conero, anconetani e non solo, per una splendida e luminosa giornata di fine marzo. Portonovo si è popolata come d’incanto, come del resto è successo negli ultimi due fine settimana, evidenziando addirittura i problemi di parcheggi tipici del periodo estivo.