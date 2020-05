Il Volterra Elia sul podio: terzo posto dei ragazzi alle Olimpiadi di dabate

ANCONA - Dalle democrazie liberali alla colonizzazione di Marte. I temi più variati sono stati al centro delle Olimpiadi nazionali di dabate online che hanno esaltato l’istituto Volterra Elia, salito brillantemente sul podio tricolore. I giochi si sono sv olt i dal 4 al 9 maggio scorsi. La squadra del Volterra - composta da Siria Bolletta, Chiara Ciaschini, Luca Francioni, Valentina Rossi e guidata dalla prof Lorenza Francioni nel ruolo di coach -, ha rappresentato la regione Marche partecipando alle Olimpiadi. Era la prima edizione in Europa a svolgersi interamente in videocollegamento, sulla piattaforma Google Meet.

I ragazzi, nonostante fossero alla prima competizione a carattere nazionale, hanno dimostrato valore e competenza guadagnandosi il terzo posto. La squadra ha fronteggiato debaters di tutta Italia, in particolare delle regioni Sardegna, Abruzzo, Piemonte, Toscana e Veneto. Dopo i primi 5 dibattiti, i ragazzi del Volterra Elia sono risultati terzi in classifica, accedendo alle semifinali, nelle quali si sono scontrati con la squadra della Puglia. Quest’ultimo dibattito è stato trasmesso in diretta streaming su youtube, ed è stato seguito con calore da studenti e docenti del Volterra. I topic dei dibattiti hanno interessato gli argomenti più disparati, richiedendo ai ragazzi un’analisi approfondita di tematiche sociali e scientifiche, innovative e attuali.

