Volo di 11 metri a Palazzo degli Anziani Operaio piomba nell’aula del Consiglio

ANCONA - La cannucciaia si è squarciata all’improvviso. L’operaio non ha avuto nemmeno il tempo di realizzare cosa stesse succedendo. È stato inghiottito dal buco ed è precipitato nel vuoto. Un volo spaventoso di 11 metri. Ora è ricoverato in gravi condizioni nella rianimazione di Torrette. Il bollettino medico parla di «trauma toracico-addominale importante con fratture multiple». La prognosi è riservata, ma già il fatto che sia ancora vivo è un miracolo. Doppio.Perché, secondo i primi rilievi della polizia intervenuta con le Volanti e la Scientifica, sembra che il 33enne albanese (I.S.), dipendente della ditta Montedil, fosse senza caschetto e imbracature mentre lavorava sulla volta in legno della sala consiliare di Palazzo degli Anziani. Un paradosso, visto che con un collega stava installando sul tetto una linea vita, un insieme di ancoraggi in acciaio per rendere più sicuro i lavori in quota. I due operai stavano montando barre filettate tra le intercapedini: uno era sul tetto (e a quanto pare indossava l’equipaggio protettivo), l’altro sotto.Quest’ultimo è volato nel vuoto quando il controsoffitto, per cause in corso d’accertamento, ha ceduto. Il 33enne è piombato sul pavimento della sala consiliare: un impatto violentissimo. Erano le 16,30. Subito è stato lanciato l’allarme. In piazza Stracca sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli ispettori del lavoro. Il ferito è stato portato d’urgenza a Torrette. La sala del Consiglio, inagibile visto il buco sulla volta, è stata transennata e posta sotto sequestro dall’Asur, in attesa di far chiarezza sull’incidente per il quale potrebbe rispondere anche il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (Rls) del Comune.L’informativa della polizia verrà consegnata oggi alla procura che aprirà un fascicolo per far luce sull’ennesimo, gravissimo infortunio sul lavoro nelle ultime settimane ad Ancona che stavolta coinvolge direttamente l’Amministrazione comunale. «Abbiamo sentito un tonfo, siamo andate a vedere e abbiamo trovato a terra un ragazzo, urlava dal dolore, ma era cosciente: è stato terribile», racconta una dipendente comunale. Via via sono arrivati gli assessori Paolo Manarini e Stefano Foresi e i consiglieri Susanna Dini e Matteo Vichi. Il consiglio comunale, in programma per questa mattina, è stato revocato e oggi si riuniranno i capogruppo per stabilire quando fissarlo. «Un grave incidente ha coinvolto un operaio impegnato a Palazzo degli Anziani - ha scritto la sindaca Valeria Mancinelli su Facebook -. Ora il pensiero preoccupato va alla sua vita e al rispetto per il momento che sta affrontando. Quello che è accaduto, come e perché, verrà accertato nel tempo dovuto». Foresi: «L’operaio ha messo un piede sulla cannucciaia che ha ceduto perché non ha retto al peso. Siamo in costante contatto con l’ospedale»