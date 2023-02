ANCONA Il rilancio turistico del capoluogo parte da basi solide, ma occorre implementare. Bene, ad esempio, il cluster della cultura. I contenitori d’arte hanno fatto il pieno di visitatori, molti da fuori città e fuori regione. Il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, ad esempio, chiude il 2022 con 10mila presenze, appena sotto il periodo pre-covid che si attestava sui 12-15 mila visitatori. Fondamentale la presenza dell’aeroporto, scalo strategico per l’incoming in vista anche delle nuove rotte in partenza a primavera-estate su Parigi e Londra-Gatwick.

I tasselli che mancano

Ma una volta arrivati in città servirebbero maggiori collegamenti con il resto del territorio. Non ultima una cultura dell’accoglienza che meriterebbe di essere sviluppata ulteriormente. Insomma, checché se ne dica, Ancona non parte certo da zero. Però si può e si deve lavorare in maniera più strutturata per alzare l’asticella. «Con l’inizio del 2023 il Museo ha dato il via ad una stagione di pesante rinnovamento - spiega il direttore Diego Voltolini - a partire da quello strutturale, con il restauro dello scalone settecentesco Vanvitelliano, fiore all’occhiello per la città di Ancona, e poi il cantiere per l’ampliamento degli uffici e l’adeguamento sismico delle sale temporanee».

L’offerta

Sul fronte dell’offerta espositiva «nella seconda metà dell’anno verrà inaugurata una sezione dedicata all’età romana nelle Marche - prosegue Voltolini - e saranno recuperati dei reperti che non venivano messi in mostra dal terremoto del ’72». E poi la comunicazione, con il restyling di tutti i contenuti grafici e la «riscrittura delle componenti virtuali fruibili anche online» spiega il direttore. Un piano che si svilupperà su un orizzonte temporale di due anni, ma che compirà i primi passi già nei prossimi mesi.

Ad un’offerta di livello, e alla capacità di saperla comunicare, vanno però messi a sistema una serie di servizi. L’ospitalità, e quindi «una cultura dell’accoglienza - sottolinea Marco Pierpaoli, segretario generale di Confartigianato Ancona, Pesaro Urbino -, l’obiettivo è rendere la città accogliente e valorizzarne le bellezze storiche, artistiche, culturali e imprenditoriali. Perciò servirebbe un tavolo di lavoro condiviso con tutti gli attori che possono portare un contributo per rendere la città aperta ad un miglioramento». E per un upgrade non possono restare fuori «i collegamenti interni con il territorio circostante - fa presente Eros Renzetti, titolare dell’hotel Fortino Napoleonico -, ma anche la prossimità con importanti hub internazionali».