Volano dal tetto di un capannone industriale, due operai in gravi condizioni

SASSOFERRATO - Un drammatico volo dal tetto di un capannone nella zona industriale di Sassoferrato: sono due operai, uno di 45 anni polacco e uno di 40 anni di Sassoferrato, stavano facendo alcuni lavori di riparazione sul tetto quando sono caduti. Il primo è all'ospedale di Torrette, Il secondo in quello di Fabriano. Entrambi coscienti sono stati soccorsi dal 118, non sembrano in pericolo di vita

LEGGI ANCHE:

Terribile volo nello scavo, operaio muore poco dopo in ospedale. Era vicinissimo alla pensione

Ultimo aggiornamento: 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA