Quando la voce di Silvio Berlusconi risvegliò dal coma il giovane anconetano Andrea Carloni. «Dai, ce la puoi fare!». Ascolta l'audio

«Dai Andrea svegliati, su che lo puoi fare! Noi saremo tutti lì, per abbracciarti. Sai chi sono io: sono Silvio Berlusconi. Dai Andrea, ce la puoi fare. Concentrati». Le parole di Silvio Berlusconi, nel luglio del 1997, riuscirono a svegliare un ragazzino anconetano di 16 anni, Andrea Carloni, finito in coma dopo un incidente in moto. Non c'erano app, whatsapp o smartphone: la voce arrivò registrata su una audicassetta chiesta al Milan. Berlusconi era anche questo.

L'audio di Berlusconi tratto da Facebook

Il risveglio e l'incontro

«Lo so che tu hai sentito dolore, hai sofferto, il tuo corpo ha sofferto e forse per questo hai paura e non vuoi tornare, ma devi essere coraggioso Andrea» aveva ripetuto Berlusconi con trasporto incredibile, come un motivatore professionista quale era, un mental coach unico nello sport, politica e business. Dopo il risveglio Andrea e la sua famiglia avevano incontrato, nel 2000, Berlusconi e la squadra a San Siro.