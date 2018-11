Vitella fugge dalla stalla ripresa e sedata: servono cinque ore per salvarla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Nel pomeriggio di ieri alle 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Filottrano in via Carpineto per recuperare una vitella fuggita da una stalla. L’animale si era conficcato all’interno di un canneto, i vigili del fuoco hanno dovuto aprire un varco con la motosega per raggiungere la vitella. Considerato che l’animale era inavvicinabile, il veterinario ha dovuto sedarla, fatto effetto l’anestetico, sotto controllo del veterinario, l’animale è stato recuperato e riaffiorato al proprietario in buone condizioni, l’intervento è terminato alle 20.30.