ANCONA - La accoglie in casa, poi tenta di violentarla nel letto dove dorme anche la figlioletta di due anni. La donna si libera dalla morsa e tenta di scappare, ma lui la insegue e chiude a chiave il portone condominiale, impedendole di fuggire. È la ricostruzione accusatoria con cui la procura ha fatto finire a giudizio un operaio bengalese di 37 anni. Deve rispondere di violenza sessuale, violenza privata e minacce per i fatti avvenuti in un appartamento degli Archi nel gennaio del 2020.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA È geloso, prende a cazzotti la moglie, condannato

Ieri mattina si è aperta l’istruttoria davanti al collegio penale. La vittima, una connazionale di 26 anni, che aveva denunciato tutto alla polizia, si è costituita parte civile con l’avvocato Pietro Sgarbi.



Il viaggio in Italia



Era arrivata ad Ancona, dal Bangladesh, il giorno prima della violenza contestata dalla procura. Stando a quanto raccolto nel corso delle indagini, aveva lasciato il suo paese per raggiungere il marito, che condivideva l’appartamento con l’operaio finito sotto accusa. Le molestie sarebbero avvenute quando in casa non c’era il coniuge. Tra le mura domestiche c’erano la vittima, la figlioletta di due anni e l’imputato.



La ricostruzione



Ecco come sarebbero andati i fatti secondo la procura: quel giorno l’operaio si era intrufolato nella camera dove c’era la vittima, distesa sul letto accanto alla figlioletta. Il 37enne avrebbe cercato subito un approccio sessuale, più volte negato dalla donna. Allora, lui avrebbe tentato di immobilizzarla, prendendola per il collo. Lei, sempre secondo la versione accusatoria, facendogli credere di assecondarlo era riuscita con un pretesto a scansarlo via, per poi prendere la figlioletta e scappare da quella camera. Si era messa ad urlare per chiedere aiuto. Inferno finito? Macché. La donna ha raccontato agli inquirenti di essere riuscita ad uscire dall’appartamento e a raggiungere il pianerottolo esterno del palazzo. Ma l’imputato l’avrebbe raggiunta e presa per un braccio. Viene contestata anche la violenza privata perché sarebbe riuscito a chiudere a chiave il portone dello stabile, per evitare che la vittima fuggisse e denunciasse quanto avvenuto. Anche sul pianerottolo l’uomo aveva cercato un approccio sessuale.

Alla fine, lei era riuscita a mettersi in contatto con il marito e sul posto erano piombate le Volanti della questura per bloccare il 37enne. Lui deve rispondere anche di minacce per aver intimidito la vittima al fine di non farle rivelare quanto accaduto. La donna aveva invece sporto denuncia e ieri si è costituita parte civile. L’uomo è difeso dall’avvocato Matteo Giampieri e rigetta ogni contestazione. Il processo è stato aggiornato al primo giugno.