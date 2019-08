Violento scontro tra due auto Strada chiusa per ore ferite tre persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Nella notte intorno alle 4.30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP76 tra Chiaravalle e Jesi per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate due autovetture, rimanevano ferite tre persone che erano a bordo, trasportate al pronto soccorso dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture una alimentata a gas metano, hanno prestato assistenza durante i rilievi e il recupero dei mezzi. La SP76 rimaneva chiusa al traffico fino alle ore 6.