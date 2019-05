Violento scontro auto-moto centauro in ospedale: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un centauro è rimasto ferito questa sera in un incidente con un’auto. L’allarme è scattato attorno alle 21,30 all’Aspio, dalle parti del Vallone. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate un’auto e una moto. Dopo l’impatto, il centauro di 41 anni è volato a terra rimanendo ferito. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Agugliano. Il motociclista è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, le sue condizioni sono serie.