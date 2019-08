Violento scontro auto-moto Centauro in gravissime condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un altro incidente sulle strade del capoluogo. Violento scontro auto-moto intorno alle 19 in uno dei tornanti del Conero con il centauro che è volato a terra e con i soccorsi immediati che hanno subito certificato la gravità delle sue condizioni.Lo schianto si è verificato lungo la Strada Provinciale del Conero, poco distante dalla trattoria Sardella. Per cause che sono ancora in fase di accertamento una Suzuki si è scontrata frontalmente con una moto con il conducente del mezzo a due ruote che è volato a terra.