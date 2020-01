Violento frontale, due feriti. Il più grave portato all'ospedale di Torrette

SENIGALLIA - Violento frontale verso le 17.15 lungo la Corinaldese all’altezza di Borgo Catena. Due i feriti. Il più grave è stato trasportato all'ospedale di Torrette mentre l’altro a Senigallia. Sul posto 118 per i soccorsi, vigili del fuoco per aiutare ad estrarre un ferito dall’abitacolo e i carabinieri per i rilievi.

Le immagini dell'incidente sulla Corinaldese

